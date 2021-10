Puansetija – krāšņs dekors ne tikai Ziemassvētkos

Puansetijas nav indīgas ne cilvēkiem, ne mājdzīvniekiem, vienīgi, nolaužot zariņu, baltā sula, kas iztek no lūzuma vietas, alerģiskākiem cilvēkiem var izraisīt dermatītu, tāpēc ieteicams strādāt ar cimdiem. Tāpat jāuzmanās, ja mājās ir mazi bērni, taču nav jābaidās, ka košo augu kāds gribētu likt uz kārā zoba – puansetijas sulai ir nepatīkama garša.

Pats galvenais noteikums, audzējot puansetiju – tai visu laiku jāatrodas mitrā augsnē, taču ne liekā slapjumā, tāpēc pēc laistīšanas pāri palikušais ūdens noteikti jānolej. Vienlaikus jāpieskata, lai puansetijas augsne ne mirkli nebūtu sausa. Viena no galvenajām problēmām, kāpēc augs tik tikko pārdzīvo svētkus, ir tā, ka cilvēkam aizmirstas to regulāri aplaistīt.

Tāpat puansetijas nemīl caurvēju un straujas temperatūras svārstības. Tāpēc palodze, kuru no apakšas silda radiators, bet no augšas dzesē caur logu stikliem nākošais vēsums un vēdināšanas režīmā atvērts logs, šai puķei nederēs. Līna Spure iesaka puansetiju turēt tādā vietā, kur nav paredzamas straujas temperatūras svārstības. Piemēram, gaišā istabā to var droši likt uz galda, jo šim augam pietiks ar labu istabas apgaismojumu, tam nav jāatrodas tieši pie loga.