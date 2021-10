"Rīgas Modes" laiž klajā jauno albumu "Patiesie nodomi"

Albums no šodienas būs pieejams “Spotify”, “Apple Music” un citās straumēšanas platformās. To ir plānots izdot arī vinila platē, tāpēc grupa īpašu uzmanību pievērsusi ieraksta dramaturģijai, sadalot to divos cēlienos: “Iesakām šo ierakstu klausīties no A līdz Z un pavisam noteikti, ka pēc vairākām atskaņošanas reizēm jūs atklāsiet jaunas nianses – gan mūzikā, gan tekstos.”