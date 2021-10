"Novira Plaza" arhitekte: Izmantosim modernus risinājumus, lai atvieglotu intensīvo gājēju plūsmu Rīgas centrā

"Tā kā blakus ir viens no intensīvākajiem Rīgas krustojumiem, kuru dienā šķērso pat līdz 50 tūkstošiem cilvēku, veltījām ļoti daudz laika, lai pārdomātu risinājumus ērtai gājēju kustībai. Pirmkārt, bija svarīgi nodrošināt maksimāli viegli caurstaigājamu zonu gājēju plūsmai virzienā no Centrālās stacijas uz Merķeļa ielu, tādēļ sarkanajai ķieģeļu ēkai būs pārkare divu stāvu augstumā un zem tās - ārtelpa gājējiem. Otrs punkts, kam pievērsām pastiprinātu uzmanību, bija sabiedriskā transporta pieturvietas Satekles ielā. Tā kā šī zona ir pietiekami šaura, mēs nolēmām to paplašināt, veidojot pasāžu divu stāvu augstumā, tā Satekles ielas pusē izveidojot kolonādi gājējiem," par projekta izstrādes procesu stāsta SIA "BB Studija" vadošā arhitekte Dace Putniņa.