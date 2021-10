Vai Covid-19 dēļ būs jāaptur jauno ārstu rezidentūra?

Lai šādi gadījumi neatkārtotos, Latvijas Jauno ārstu asociācijā uzstāj, ka skaidrībai, kā darbs Covid-19 nodaļās ietekmēs mācību procesu un vai to pielīdzinās mācību programmai, jābūt jau tagad. “Mēs, protams, no savas puses vienmēr aicinājām un joprojām uzstājam uz to, ja tās ir nebūtiskas atšķirības, tad uz to, jāsaka, šeit nav jābūt formāliem. Mēs esam krīzes situācijā,” piebilst asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs.