Mašīnai var uzstādīt papildu lukturus, taču jāuzmanās, lai tie nebūtu nelegāli

To, saprotams, spēj arī citas papildlampas, taču Ranger uzstādītās, atšķirībā no daudzām citām, ir legālas, proti, atbilst tehniskās apskates prasībām - šīs lampas ir legālas un mašīna izgājusi tehnisko apskati, turklāt pašos lukturos nav mainīts pilnīgi nekas. Pēc CSDD norādījumiem tikai izveidots citāds slēgums, norāda Mārtiņš Iesalnieks, Ape Motors Racing and Performance parts divīzijas tirdzniecības speciālists.