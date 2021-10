Uz autoceļiem veikti darbi slīdamības samazināšanai apledojuma dēļ

LAU skaidroja, ka lēmumu par konkrētu autoceļu uzturēšanas darbu organizēšanu pieņem ziemas dienesta dežuranti, kuri izvērtē autoceļu stāvokli un atbilstību to uzturēšanas klases prasībām. Informācija par autoceļu faktisko stāvokli tiek iegūta no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas izvietotas uz Latvijas galvenajiem autoceļiem, mobilo sensoru datiem, saņemot informāciju no ceļu lietotājiem, dienestiem, lietotnes "Waze", kā arī veicot tiešos novērojumus.