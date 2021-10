Maskava ievieš ierobežojumus cīņai ar vīrusu

Gaidāms, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins trešdien izlems, kādus ierobežojumus ieviest no viņam prezentētajiem.

Sobjaņins šodien pavēstīja, ka visiem maskaviešiem, kas vecāki par 60 gadiem, jāstrādā no mājām, un paplašināja prasību par obligātu vakcinēšanos pakalpojumu nozarē strādājošajiem. Jaunie noteikumi stāsies spēkā pirmdien un būs spēkā līdz februāra beigām.

Sobjaņins arī aicināja darba devējus nodrošināt, ka 30% darbinieku strādā no mājām.

Krievijā šodien tika reģistrēti 1015 Covid-19 izraisīti nāves gadījumi 24 stundu laikā, kas ir jauns rekords. Kopumā no Covid-19 Krievijā kopš pandēmijas sākuma nomiruši 225 325, liecina oficiālie dati. Taču Krievijas statistikas birojs "Rosstat" oktobrī paziņoja, ka saskaņā ar viņu aplēsēm no Covid-19 miruši vairāk nekā 400 000 cilvēku.

Krievijas vicepremjere Tatjana Goļikova šodien aicināja no 30.oktobra noteikt nestrādāšanas nedēļu, un ierosināja vīrusa smagāk skartajos reģionos to ieviest jau no sestdienas. Viņa grasās šo ierosinājumu iesniegt Putinam apstiprināšanai trešdien.