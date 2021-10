Kalviņš: Izraēlas piemērs apliecina, ka revakcinācija jāļauj visiem

Viņš pauda, ka pamata problēma, kad cilvēki sāk baidīties no vakcinācijas, ir iespējamās blaknes. Sauklis, ka vakcīna cilvēka organismā ievada gēnu, ir taisnība - šūnā tiek ievadīts viens no 29 Covid-19 izraisošā vīrusa gēniem, kas ļauj sintezēt vienu vīrusa olbaltumvielu - kroni, un, ja tā parādās asinīs, organisms cīnās pret svešo olbaltumvielu, izstrādājot antivielas.

Kalviņš uzsvēra, ka vīruss pats vairoties nevar - tā nav baktērija, līdz ar to, ja tiek ievadīts tikai viens gēns, tad vīruss kā tāds vairoties nevar. Jebkura vīrusa saslimšana nozīmē, ka tās slimības izraisošais vīruss ienes cilvēka šūnās visus savus gēnus. Tas nozīmē, ka saslimšanas ar Covid-19 gadījumā tiks saņemti visi 29 koronavīrusa gēni lielā apjomā, kas ir stipri vairāk nekā ar vakcīnu.

akcentēja zinātnieks, piebilstot, ka blaknes no vakcīnas arī rodas olbaltumvielas dēļ. Viņš gan skaidroja, ka olbaltumvielas un antivielas tiek saražotas īsā laika sprīdī un informācija, kas tiek ievadīta ar vakcīnu šūnās, tiek iznīcināta, jo ir sveša. Līdz ar to antivielu daudzums tiek saražots brīdī, kad asinīs cirkulē saražotā olbaltumviela.

Ja cilvēks pārslimo Covid-19, tad asinīs veidojas antivielas pret jebkuru vīrusa sastāvdaļu. "Tur ir milzumdaudz dažādu iespēju, līdz ar to veidojas vairāk nekā 2000 dažādu antivielu, bet tikai divas līdz trīs no tām ir vērstas pret pīķa proteīnu, un pārējās to neatpazīst," stāstīja Kalviņš, piebilstot, ka ar vakcīnu var panākt, ka specifiski tiek bloķēta vīrusa spēja iekļūt šūnā.