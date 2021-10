Bijušais Džuliāni kompanjons atzīts par vainīgu nelikumīgā kampaņas finansēšanā

Parnass, kurš neatzina savu vainu, tika apsūdzēts par reālās izcelsmes slēpšanu ziedojumiem, ar kuriem viņš atbalstīja vairākus kandidātus ASV vietējās un federālās vēlēšanās 2018.gadā. Starp tiem bija 325 000 ASV dolāru ziedojums politiskajai organizācijai "America First Action", kas atbalstīja Trampu.

Prokurori arī apgalvoja, ka daži no Parnasa ziedojumiem republikāņu kampaņām Nevadas štatā patiesībā esot saņemti no kāda Krievijas uzņēmēja. Tādējādi ticis pārkāpts aizliegums saņemt vēlēšanu finansējumu no ārvalstu pilsoņiem.