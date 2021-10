FOTO: kadrs no video

13. oktobris. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 2236 jauni Covid-19 gadījumi. Uz to dienu tas vēl ir rekords. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Infekcijas slimību nodaļā gaitenis ir tukšs. Nevis tāpēc, ka saslimušo bērnu te nav, bet gan tāpēc, ka infekciju skartos ārstē aiz aizslēgtām durvīm, Covid-19 mazo pacientu gadījumā - durvis tiek aizlīmētas ar līmlentēm. Līdz šim neviens koronavīrusa inficētais bērns Latvijā nenonāca intensīvajā terapijā un netika pieslēgts pie mākslīgās plaušu ventilācijas. Līdz šim.

Ieva Roģe, BKUS bērnu infektoloģijas profila ārste stažiere FOTO: kadrs no video

"Sajūtas ir diezgan uztraucošas, gan par situāciju kopumā valstī, gan par situāciju ar bērniem. Šobrīd mēs redzam, ka Covid-19 izplatība ir pieaugusi strauji ne tikai pieaugušo, bet arī bērnu vidū. Šobrīd nodaļā mums ir deviņi pacienti ar Covid-19, kas šajā situācijā ir daudz, jo līdz šim vienlaicīgi nodaļā nav bijis tik daudz pacientu,'' saka Ieva Roģe, BKUS bērnu infektoloģijas profila ārste stažiere.

Šobrīd bez Covid-19 ir pieaudzis arī citu infekcijas slimību skaits - pacientu plūsma BKUS Uzņemšanas nodaļā ir ļoti augusi. Pavasarī bija ļoti maz pacientu ar citām, ne-Covid infekcijām, jo bija karantīna un ierobežojumi, arī skolas bija slēgtas, šobrīd situācija ir krasi mainījusies - kad atsākusies bērnu savstarpējā satikšanās skolās un bērnudārzos, straujāk pieaugusi arī citu infekciju aprite, atzīst ārste.

Līdz šim tika galā bez mākslīgās plaušu ventilācijas

Līdz 13.oktobrim kopš pandēmijas sākuma BKUS bija stacionēti 250 bērni ar Covid-19, bet nevienam no viņiem nebija nepieciešamības pēc intensīvās terapijas. Viens no smagākajiem gadījumiem, kas izskanējis arī medijos, bija desmitgadīgs bērns, kuru pārveda BKUS no Liepājas ar apstiprināto SARS CoV-2 infekciju. Liepājas reģionālajā slimnīcā bērnam bija apstiprināta šī vīrusa izraisītā abpusējā pneimonija. Pacientu pārveda, tāpēc ka bija nepieciešama papildu skābekļa pievade, patstāvīgi organisms vairs nespēja nodrošināt adekvātu skābekļa apriti. Pārvešana bija preventīva - skābekļa pievadi var nodrošināt arī reģionos, bet tikai Rīgā ir pieejama ārstu multidisciplinārā komanda un nepieciešamā tehnika mākslīgajai plaušu ventilācijai.

Par laimi, šoreiz iztika bez tās. Jau astotajā dienā bērnu izrakstīja mājās bez komplikācijām ar vispārējā stāvokļa uzlabojumu.

Gaida, kad kāds atnāks pastāvēt aiz loga

Parasti bērni ar Covid-19 no pirmo simptomu parādīšanās līdz izveseļošanās brīdim slimo no nedēļas līdz divām. Stacionārā saslimušie bērni pavada īsu laiku - no divām līdz četrām dienām. "Vecāki vēršas slimnīcā, jo bērniem pirmajās dienās ir ļoti augsta temperatūra, ar kuru netiek galā vai baidās. Bieži vien tā slikti krīt arī pēc zālēm, vecāki nobīstas un atbrauc," saka Roģe.

Ieliekot bērnu nodaļā, augsta temperatūra turas no divām līdz četrām dienām, un tad bērns tiek izrakstīts. Līdz pilnīgas izveseļošanās brīdim bērnus slimnīcās netur. Redzot, ka vecāki spēs tikt galā, laiž mājās.

Iegājis palātā, bērns nepamet to, līdz tiek izrakstīts. Ar izņēmumu, ja ir nepieciešams kāds izmeklējums. Gaitenī iet nedrīkst. Ar bērnu drīkst atrasties tikai viens no vecākiem. Arī pusaudžiem ļauj palikt ar vecākiem. "Ja septiņpadsmitgadīgs pusaudzis vēlas palikt ar mammu, mēs ļaujam,'' stāsta ārste. Viņa neslēpj, gadās arī tā, ka neviens nevar būt bērnam klāt. Diezgan bieži ir situācijas, kad kāds no radiniekiem nāk pastāvēt aiz loga - parunā pa telefonu, nogādā mantas. Nereti tas notiek katru dienu, un bērns gaida to brīdi, kad kāds pie viņa atnāks. Ir situācijas, kad pie bērna neviens atnākt nevar. Šādas situācijas ir smagas. Slimnīcas personāls par šiem bērniem rūpējas īpaši, apliecina Roģe.

Jāvakcinē arī bērni

Liene Čupāne, BKUS bērnu infektoloģe FOTO: kadrs no video

BKUS bērnu infektoloģe Liene Čupāne aicina vecākus vakcinēt visus bērnus, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, bet īpaši uzsver - tos bērnus, kuriem ir hroniskas kaites, jo tā ir riska grupa. Viņi var smagi slimot ar Covid-19.