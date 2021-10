Svētdien Ogrē pieķerts šoferis vairāk nekā trīs promiļu reibumā

Piektdienas vakarā ap pulksten 20.00 Ādažos Valsts policijas Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki no operatīvā vadības biroja saņēma informāciju par kādu aizdomīgu automašīnu “Ford”. Pamanot konkrēto transportlīdzekli un to apturot, tika noskaidrots, ka pie stūres sēdusies 1986. gadā dzimusi sieviete, kuras uzvedība lika noprast, ka persona atrodas alkoholisko dzērienu reibumā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpojamā gaisā, transportlīdzekļa vadītājai konstatētas 2,52 promiles. Saistībā ar to sākts administratīvā pārkāpuma process.