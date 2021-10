Tiesa būvnieku sūdzības par KP lēmumu apvienojusi vienā lietā

Apvienotā lieta ierosināta par SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Rere būve" un tās mātesuzņēmuma AS "Rere grupa", SIA "Arčers", AS "LNK Industries", SIA "Abora" un tās mātesuzņēmuma SIA "Tehnocentrs", SIA "Re & Re", "LNK Industries" mātesuzņēmuma SIA "LNK (Latvijas novitātes komplekss)", SIA "Merks" un tās mātesuzņēmuma AS "Merko Ehitus" un "Arčers" mātesuzņēmuma AS "UGN" iesniegumiem.