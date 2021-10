Stacionēto pacientu skaits slimnīcās pārsniedzis 1500 robežu

Kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās dienas laikā ir palielinājies no 1464 vakar līdz 1526 šodien. No veselības aprūpes resora puses 1500 Covid-19 pacienti tikuši minēti kā slimnīcu zināmu spēju robeža. Kā šonedēļ tika skaidrojusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule , aiz šīs robežas "medicīna kā tāda beigsies un sāksies katastrofu medicīna", kas nozīmē citus principus gan ārstēšanas metožu izvēlē, gan spējā palīdzēt pacientiem ar mazākām problēmām.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.