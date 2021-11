Bez korupcijas zeme būs zaļāka

Neesmu profesionāls korupcijas pētnieks, taču apmēram divdesmit gadu darbošanās žurnālistikā un bankās devusi iespēju uzklausīt daudz stāstu, tai skaitā no cilvēkiem, kuri ir teikuši “es maksāju” vai “man prasīja”. Tātad tā ir informācija no procesu dalībniekiem, nevis “viena tante teica” runas. Pēdējos piecos gados daudz laika esmu veltījis reģionu attīstības pētīšanai. Apvienojumā ar stāstiem no pārvaldes ēnu spēļu lieciniekiem un priekšstatu par vispārējo pārvaldes kompetenci tas veido izjūtas par šīs problēmas ietekmi.

Man ir izjūta, ka “vienkārša” kukuļdošana Latvijā jau ir kļuvusi diezgan reta. Pats ar to nekad tieši neesmu saskāries. Taču bieži redzu, ka privāto interešu kaitīgā ietekme pār lēmumu pieņemšanu izpaužas kā vēlme gūt labumu it kā likumīgi, bet savtīgi.

Nesenā pagātnē esmu uzklausījis patiesi apbrīnojamus stāstus no cilvēkiem, kuri ir nodarbojušies ar novadu apvienošanu. Par to, kā kādreizējie mazie novadi ir neefektīvi uzturējuši ceļu uzturēšanas tehniku un kontrole pār tās izmantošanu kādam ļāvusi justies svarīgam. Par to, kā cilvēks kādā pašvaldībā un tās uzņēmumos it kā strādājis 22 stundas dienā (pieļauju, tas nav gluži likumīgi). Mistiski ar pašvaldībām saistīti darījumi ar skaidru naudu. Stāsts par to, kā uzņēmējs kādā pilsētā dabūja būvatļauju tad, kad piesaistīja darbiem noteiktu būvuzņēmumu.