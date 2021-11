Sociālajos tīklos izplatījusies ziņa, kurā uzsvērts, ka laikā no 16. līdz 22.oktobrim teju 70% no visiem Beļģijā hospitalizētajiem Covid-19 pacientiem ir bijuši pilnībā vakcinēti. TVNET noskaidroja, ka ieraksts ir tikai daļēji patiess, turklāt izrauts no konteksta.

Facebook izplatījies video, kurā redzams Beļģijas veselības un sociālo lietu ministra Franka Vanderbruka uzrunas fragments, kurā viņš runā par aktuālo Covid-19 statistiku valstī. Minētais ieraksts pārpublicēts dažādos profilos un ar to dalījušies nedaudz vairāk kā divi tūkstoši iedzīvotāju.

Vienā no ierakstiem uzsvērts: "Beļģijas veselības ministrs Frenks Vandenbruks parlamentam paziņo, ka 70% no hospitalizētajiem no 16. līdz 22.oktobrim bija "pilnībā [💉] (236 no 333)."

Epidemioloģiskā situācija Beļģijā

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas publicēto informāciju pēc Covid-19 kopējiem saslimstības rādītājiem, kopš pandēmijas sākuma Beļģija ierindojas 13.vietā Eiropā. Pēdējo nedēļu laikā Beļģijā ir vērojams diezgan straujš reģistrēto Covid-19 gadījumu skaita pieaugums, sasniedzot 14 785 gadījumus 8.novembrī, kas ir viens no pēdējā laikā augstākajiem rādītājiem vienā dienā. Iepriekšējā viļņa laikā vienā dienā atklāto jauno gadījumu skaits pārsniedza 22 tūkstošus, un tas reģistrēts 2020.gada 27.oktobrī.

Pēc vakcinācijas rādītājiem Eiropas valstu vidū Beļģija izvirzījusies kā viena no līderēm. No valsts 11,56 miljoniem iedzīvotāju pilnībā vakcinēti ir jau 8 603 783 cilvēki, tādējādi kopējā vakcinācijas aptvere sasniegusi gandrīz 75% no visas sabiedrības (vidējais rādītājs Eiropā ir 64,8%). Turklāt 8,6% no vakcinētajiem iedzīvotājiem jau ir saņēmuši arī balstvakcīnu.

Covid-19 jauno gadījumu skaits Beļģijā kopš pandēmijas sākuma FOTO: Sciensano.be

Pēdējo nedēļu laikā palielinās hospitalizēto cilvēku skaits Beļģijas slimnīcās. 9.novembrī kopumā slimnīcās atradās 2146 cilvēki (salīdzinājumam, iepriekšējā viļņa augstākais rādītājs bija 3. novembrī, kad slimnīcās kopumā ārstējās 7461 cilvēks). No visiem šobrīd slimnīcās esošajiem pacientiem aptuveni piektā daļa jeb 434 atrodas intensīvās aprūpes palātās (iepriekšējā viļņa pīķī intensīvajā aprūpē vienlaicīgi atradās 1474 pacienti).

Datu uzskaite par stacionētajiem pacientiem un to interpretācija Beļģijā

Kā norādīts Beļģijas zinātniskā institūta "Sciensano" mājaslapā, dati par hospitalizētajiem pacientiem tiek uzskaitīti divos veidos. Pirmais ir obligāta aptaujas anketa, kas jāaizpilda visām Beļģijas slimnīcām (gan publiskajām, gan privātajām klīnikām), kurās ārstējas Covid-19 pacienti. Šīs aptaujas dati ir paredzēti, lai prognozētu slimnīcu kapacitātes aizpildījumu, kā arī noteiktu, cik daudz resursu vēl ir pieejami Covid-19 pacientu ārstēšanai.

Otrā jeb tā dēvētā "Slimmnīcu klīniskā aptauja" ir paredzēta, lai iegūtu vispārīgus datus par stacionēto pacientu veselības stāvokli, tostarp kādas citas blakusslimības tiem ir, un citi dati, kas var vēlāk tikt izmantoti zinātniskiem pētījumiem, kā arī analīzēm. Šajā aptaujā slimnīcu atsaucība ir vēlama, taču tā nav obligāta. Kā ziņo pats "Sciensano" savā pēdējā iknedēļas pārskatā, aptaujās piedalījušās 99% no tām slimnīcām, kuras aizpildījušas obligātās aptaujas anketas.

Vidēji dienā stacionēto pacientu skaits sadalīts pa vecuma grupām Beļģijā laika periodā no 18. līdz 31. oktobrim. Statistikā attēloti tikai pilnībā vakcinētie (tumši zaļā kolonna) un nevakcinētie (gaiši zaļā kolonna) FOTO: Sciensano.be

Sākotnēji slimnīcu klīniskajā aptaujā bija iekļauta arī sadaļa par cilvēku vakcinācijas statusu, taču kopš 6.oktobra šis skaitlis (ne individuāli, bet kopskaitā) ir iekļautas pie obligāti aizpildāmās aptaujas datiem. Saskaņā ar "Sciensano" apkopoto informāciju, laikā no 18. līdz 31.oktobrim kopumā tika stacionēti 1816 pacienti. No tiem vairāk nekā puse jeb 1000 bijuši pilnībā vakcinēti, 25 daļēji vakcinēti un 565 nevakcinēti, kamēr par 226 cilvēkiem nav zināms vakcinācijas statuss. Te gan jāpiebilst, ka datu apkopojumā tiek nodalīti pilnībā vakcinēti no pilnībā imunizētiem cilvēkiem; cilvēks tiek uzskatīts par pilnībā imunizētu 14 dienas pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas, savukārt par pilnīgi vakcinētu cilvēks tiek uzskatīts uzreiz pēc otrās devas saņemšanas.

Institūts arī norādījis, ka šie skaitļi ir tikai raksturlielumi "tos nevar izmantot, lai norādītu uz vakcīnu efektivitāti". Pirmkārt, netiek veikta atsevišķa uzskaite par to, cik ilgi pēc vakcīnas saņemšanas cilvēks ticis hospitalizēts, līdz ar to nevar nodalīt pilnībā vakcinētus no pilnībā imunizētiem cilvēkiem. Otrkārt, tas ir datu apkopojums, kuru sniedz slimnīcas, un tajā netiek ņemti vērā citi faktori, piemēram, iespējamās pacientu blakusslimības, izmantotā vakcīna utt., kas attiecīgi neļauj objektīvi spriest par vakcīnu efektivitāti.

Turklāt vairāku valstu eksperti, tostarp arī Latvijā, ir norādījuši, ka, palielinoties vakcinācijas aptverei, likumsakarīgi palielinās arī vakcinēto īpatsvars starp inficētajiem. Tāpat arī jāņem vērā, ka vakcīna nevar nodrošināt 100% aizsardzību pret vīrusu un ar laiku pat vakcinēta cilvēka imunitāte novājinās, tāpēc arī nepieciešamas balstvakcinācijas, jo tās nodrošina aizsardzības atjaunošanu.

Par ko runā Vanderbruks?

Minētajā video fragmentā Vanderbruks piemin nesenākos datus (uz 26.oktobri, kad notika sanāksme, kurā viņš prezentēja šo apkopojumu), raksturojot vakcinēto un nevakcinēto cilvēku proporciju slimnīcās. Video viņš pauž, ka no visiem stacionētajiem pacientiem Flandrijas reģionā teju 70% ir vakcinēti. Visas Beļģijas kopējā proporcija ir zemāka, proti, aptuveni 54% no visiem hospitalizētajiem laika periodā no 16. līdz 22. oktobrim bijuši vakcinēti.

Kā norāda Gentes Universitātes profesors un infektologs Stīvens Kallens: "Slimnīcās tiešām nonāk vairāk vakcinētu cilvēku, taču tajā pašā laikā intensīvās aprūpes palātās pamatā ir tikai nevakcinēti cilvēki. Tāpat arī jāņem vērā, ka lielākajai daļai no vakcinētajiem sasirgušajiem, ir arī citas blakusslimības, jo, paraugoties uz vecuma sadalījumu, visvairāk tiek stacionētas vakcinētās personas vecumā 65+."

Hospitalizēto pacientu skaits Beļģijā, kopš pandēmijas sākuma FOTO: Sciensano.be

Kā redzams stacionēti tik tiešām tiek vairāk vakcinēti iedzīvotāji. Te gan jāņem vērā būtisks apsvērums - kā tika minēts, Beļģijā pilnībā vakcinēti jau ir 75% valsts iedzīvotāju, līdz ar to tā ir skaitliski lielākā sabiedrības daļa. Aplūkojot stacionēto pacientu dinamiku Beļģijā kopš pandēmijas sākuma, var redzēt, ka šobrīd slimnīcās neatrodas pat puse no iepriekšējā viļņa pīķa brīdī hospitalizēto skaita.