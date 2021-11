Elektriskajiem skrejriteņiem Zviedrijā "piegriež skābekli"

Elektrisko skrejriteņu lietotāji var rēķināties ar krietni vien stingrāku kontroli Zviedrijā, jo varasiestādes ir nogurušas no daudzajiem negadījumiem un problēmām, ko šo braucamrīku lietotājiem sagādā parkošanās, vēsta Euronews.

Piemēram, Stokholmas pašvaldībā pirmdien notika balsojums, kura rezultātā nolemts gandrīz uz pusi samazināt pilsētā atļauto elektroskūteru skaitu, kā arī samazināt licencēto nomas uzņēmumu skaitu no astoņiem uz trim.

Rezultātā tagad pieņemts lēmums, ka no nākamā gada 1. janvāra Stokholmā pieejamo elektroskūteru skaits samazināsies no aptuveni 23 000 līdz tikai 12 000. Pilsēta arī iekasēs no nomas uzņēmumiem nodevu aptuveni 140 eiro apmērā par katru skūteri, un tās mērķis ir mudināt tos labāk rūpēties par elektriskajiem skrejriteņiem.