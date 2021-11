Papule aicina ļaut pašvaldībām ar lielu skolēnu skaitu pašām lemt par mācību procesa organizēšanu

Politiķe šodien Saeimas plenārsēdē debatējot par Ministru kabineta 3.novembra rīkojumu, ar kuru grozīts 9.oktobra rīkojums "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", akcentēja, ka Rīgas pašvaldības pieņemtais lēmums no 15.novembra neatsākt mācības klātienē 7.-12.klasēm ir pareizs.

Jau ziņots, ka no 15.novembra Rīgas pašvaldības skolās mācības klātienē neatsāksies 7.-12.klasēm, šodien preses konferencē informēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vadītājs Māris Krastiņš.

Līdz ar to visi skolēni klātienes mācības Rīgas pašvaldības skolās atsāks no 22.novembra.

Savukārt Liepājā 7.-12.klašu skolēni mācības klātienē atsāks 22.novembrī. Šāds lēmums pašvaldībā pieņemts, ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" grozījumus, kas paredz, ka no 15.novembra klātienē mācās 1.-12.klašu skolēni, vienlaicīgi izvērtējot saslimstības rādītājus Liepājā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir 1748, kas pārsniedz vidējo valsts kumulatīvo saslimstības rādītāju 1458,4. Izglītības pārvalde uzklausīja arī Liepājas vispārizglītojošo skolu direktoru izteikto nepieciešamību pielāgot mācību procesa norisi un organizāciju spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem epidemioloģiskās drošības aspektā.

To gan neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" komentēja, ka nav atbalstāma pašvaldību patvaļa pagarināt attālinātās mācības.

Šorīt Valsts kancelejas rīkotajā starpnozaru preses konferencē par drošības pasākumiem Latvijā no 15. novembra, uz aģentūras LETA jautājumu par to, cik pašvaldības ir pieņēmušas lēmumu attālinātās mācības pagarināt līdz 22.novembrim IZM Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktora vietniece Daiga Dambīte norādīja, ka pašlaik Izglītības kvalitātes dienests nav saņēmis pašvaldību pieņemtos lēmumus par attālināto mācību procesa īstenošanu no 15.novembra līdz 17. novembrim. "Šobrīd esam lasījuši publiskajā telpā izskanējušo informāciju," atbildēja ierēdne.