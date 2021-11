LTV valsts svētku vakarā piedāvā seriālu "Sarkanais mežs"

Seriālu varēs noskatīties 18. un 19. novembrī no pulksten 19.25 līdz 23.20 LTV7. Filmā notikumi risinās 1949. gadā. Filma ir viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem televīzijas projektiem Latvijā. To raksturo vēriens, kino kvalitāte un iztirzāto vēsturisko norišu nepārejošā aktualitāte, jo par mūsu neseno vēsturi mākslas valodā ir runāts maz.