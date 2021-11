Noraida priekšlikumus par līdzekļu pārdali medikamentu kompensēšanai

Politiķi rosināja pārdalīt 220 845 eiro no Valsts prezidenta kancelejas kapacitātes stiprināšanai paredzētajiem līdzekļiem Veselības ministrijas programmai "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana".

Debatēs tika norādīts, ka pacientu izmaksas onkoloģisko slimību zāļu iegādei un reto slimību ārstēšanai ir mērāmas pat simtos tūkstošos eiro. Lielākā daļa no izrakstītajiem medikamentiem esot dārgi. Politiķi pieļāva, ka papildu finansējums varētu būtiski palīdzēt kompensēt zāles, kuras nav kompensējamo zāļu sarakstos, bet kuras, iespējams, ir efektīvākas un var būtiski pagarināt pacienta dzīvildzi vai pat izārstēt onkoloģisko saslimšanu.

Tomēr balsojumā šis priekšlikums tika noraidīts. Atbalstu neguva arī opozicionāru priekšlikums pārdalīt 40 000 eiro no "Valsts prezidenta institūcijai 100" pasākumu nodrošināšanai ieplānotajiem līdzekļiem, kā arī 183 921 eiro pārdale no koncertflīģeļa iegādei Rīgas pils Svētku zālei rezervētā finansējuma. Iepriekš, skatot nākamā gada budžeta projektu, deputāti lēma atteikties no koncertflīģeļa iegādes un lēma minēto summu pārvirzīt līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2022.gada budžetā.