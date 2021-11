Ceļa pārbūvei gar militāro bāzi Aizsardzības ministrija piešķirs miljonu eiro

Lai uzlabotu piekļuvi Ādažu militārajai bāzei un poligonam, no ministrijas budžeta novada domei pārskaitīs finansējumu pašvaldības autoceļa "Mežaparka ceļš" posma pārbūvei no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. Ministrija noslēgs sadarbības līgumu ar Ādažu novada domi par finansējuma piešķiršanu, kā arī paredzot līdzekļu izlietojuma kontroli.

Ceļš gar Ādažu militāro bāzi sliktā stāvoklī ir jau vairāk nekā desmit gadus. No Ādažu pašvaldības vietējiem iedzīvotājiem vairākkārt ir nākuši solījumi ielu salabot, taču līdzekļu trūkuma dēļ tas nav noticis, tāpēc ceļa rekonstrukcijai ir meklēts aizsardzības resora atbalsts, jo to aktīvi izmanto ne vien vietējie iedzīvotāji, bet arī militāristi.

2020.gada oktobrī valdība jau atļāva AM piešķirt miljonu eiro Ādažu novada domei minētā autoceļa atjaunošanai, tomēr pašvaldība secināja, ka ar šo palīdzību nepietiek, lai veiktu iecerētos darbus. Pērn novembrī Ādažu domes ārkārtas sēdē pašvaldības ierēdņi ziņoja, ka, noslēdzies iepirkumam par ceļa rekonstrukciju, saņemti trīs pieteikumi, bet par uzvarētāju atzīts pieteikums, kurā darbus piedāvāts veikt par nedaudz vairāk kā 2 miljoniem eiro. Dome no savas puses tobrīd nebija paredzējusi nekādus līdzekļus darbu veikšanai, līdz ar to ceļa rekonstrukcijai trūka aptuveni puse nepieciešamās summas - miljons eiro.