Policija: Dzimumnoziegumu izpausmes veidi interneta vidē ir nemainīgi un joprojām aktuāli

Tam, lai bērns nenonāktu nepatīkamā situācijā, ļoti liela nozīme ir vecāku skaidrojošajam darbam. Vecākiem ir svarīgi informēt savu atvasi par riskiem interneta vidē, un nepaļauties uz to, ka bērns to apgūs pats vai viņam to iemācīs apkārtējie.