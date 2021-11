Uz lielā ekrāna viena no gada kino sensācijām "Guči nams"

Uz lielajiem ekrāniem iznāk viena no gaidītākajām filmām “Guči nams” - patiess stāsts par modes industrijā ietekmīgās itāļu ģimenes ceļu pretim slavai, naudai, atriebībai un noziegumam.

"Tas ir gandrīz tā, it kā visi dalībnieki būtu dažādi mūzikas instrumenti," par darbu filmā teikusi Lēdija Gāga. "Kā orķestrī, te ir viss, sākot no bungām līdz basam, no pūšaminstrumentiem līdz stīgām. Tā kā mēs visi esam tik dažādi kā aktieri, Ridlijs Skots ir tas, kurš diriģē visu šo dažādo orķestra elementu simfoniju."