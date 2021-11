Pavļuts: Latvijā ir ļoti labi speciālisti, lai atklātu jauno Dienvidāfrikas Covid-19 variantu

Reaģējot uz ziņu par Dienvidāfrikas Republikā konstatēto vīrusa SARS-CoV-2 paveidu, Lielbritānija no piektdienas aizliegusi jebkādu ieceļošanu no sešām Āfrikas dienviddaļas valstīm - Dienvidāfrikas, Botsvānas, Esvatini, Lesoto, Namībijas un Zimbabves. Visas šīs valstis tiks pievienotas Lielbritānijas "sarkanajam sarakstam", paziņoja veselības ministrs Sadžids Džavids. Savukārt Izraēla aizliegusi ieceļošanu no šīm sešām valstīm, kā arī no Mozambikas.