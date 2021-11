Par Čīlē atrastā, senākā RAF busiņa restaurāciju: būs kā tikko no rūpnīcas!

Apskatei izlikts no Čīles atpakaļ uz Latviju nogādāts Rīgas Autobusu fabrikas (RAF) busiņš. Tas ir īpašs ar to, ka ir pasaulē senākais zināmais Latvijā ražotais mikroautobusiņš. Oktobrī to atgādāja uz Latviju, un tagad uz pāris nedēļām, pirms kapitālās restaurācijas, busiņš izlikts apskatei.