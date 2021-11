Koronavīruss Latvijā: pagājušajā nedēļā inficēšanās straujāk izplatījusies vakcinēto vidū

SPKC jau iepriekš prognozēja, ka Covid-19 arvien biežāk konstatēs vakcinēto cilvēku vidū, jo vakcinēto īpatsvars sabiedrībā kļūst būtiski lielāks par nevakcinēto īpatsvaru. Tāpat mediķi ir skaidrojuši, ka vakcinēšanās galvenais uzdevums ir pasargāt no smagām saslimšanām ar Covid-19 un novērst nāves gadījumus, nevis novērst jebkādu inficēšanos.

Kopumā no pagājušajā nedēļā inficētajiem 3762 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 59,7% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 2535 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 40,3% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.