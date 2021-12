Minskas režīms cenšoties Lietuvā esošo opozīcijas aktīvistu vidū iefiltrēt savus cilvēkus

"Ņemot vērā, ka aizvien vairāk baltkrievu pieprasa humānās vīzas vai politisko patvērumu, Lietuvas izlūkdienests brīdina, ka Baltkrievijas VDK var mēģināt savervēt atsevišķus bēgļus vai iefiltrēt viņu vidū savus aģentus. Mērķis ir vākt informāciju par šobrīd Lietuvā dzīvojošo Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku un viņas līdzgaitniekiem, baltkrievu sabiedriskajām organizācijām un to biedriem, kuri varētu palīdzēt apzināt to iespējamās vājās vietas un mēģinātu tās diskreditēt, ietekmēt to rīcību, lēmumus un izteikumus," tas raksta.