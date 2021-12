“de facto”: Ziedonis Caune varētu zaudēt Jelgavas novada priekšsēdētāja amatu

Raidījums ziņo, ka pašvaldība vairākās sēdēs pēc kārtas nevar pieņemt nevienu lēmumu, jo sēdes vai nu nenotiek, vai nu ilgst dažas minūtes. Šķelšanās iemesls – Caunes koalīcijas partneri no Zaļās partijas, Nacionālās apvienības un Jaunās Vienotības kopā ar opozīcijas deputātiem nobalsoja par to, ka domei jāatsakās no Caunes piesaistītiem juristiem.