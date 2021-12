Navaļnija līdzgaitnieki izsludina atlīdzību par informāciju viņa indēšanas lietā

Par informāciju, kas saistīta ar indēšanas apstākļiem vai indētājiem no Krievijas Federālā Drošības dienesta (FDD), kas palīdzēs gūt skaidrāku izpratni par notikušo, tiek piedāvāti 1,5 miljoni rubļu (18 000 eiro).

Savukārt 500 000 rubļu (6000 rubļu) tiek piedāvāti par informāciju par to, ar ko šobrīd nodarbojas Navaļnija indētāji.

Navaļnijam 2020.gada 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. Tur Navaļnijs aizvadīja vairākas dienas, kuru laikā netika dota atļauja komā esošo opozicionāru izvest no Krievijas. 22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".

2020.gada septembra sākumā Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas. Šo atzinumu vēlāk apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas.

Pēc ārstēšanās kursa pabeigšanas Navaļnijs šā gada septembrī atgriezās Krievijā, kur viņš nekavējoties tika aizturēts. Šobrīd Navaļnijs atrodas cietumā.

Krievijas varas iestādes joprojām nav ierosinājušas krimināllietu par Navaļnija saindēšanu.