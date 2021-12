Liepājā iedzīvotājus aicina pieminēt pirms 80 gadiem nacistu noslepkavotos ebrejus

Todien Feigersoniem izdevās paglābties no aizvešanas uz Šķēdi. Viņus nogalināja februārī. Paglābās tikai 11 gadus vecais Solomons, kuram izšķirošā brīdī patvērumu deva mammas draudzene Anna Ēvele. Kad zēns atlaba no ievainojuma kājā, viņš devās uz Liepājas geto cerībā uzmeklēt vismaz kādu radinieku, draugu vai paziņu, taču no ģimenes uz to brīdi neviens vairs nebija palicis dzīvs.