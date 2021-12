5 padomi, kā izvēlēties vispiemērotāko seksa rotaļlietu

Jo produkts būs kvalitatīvāks, jo lielāka iespējamība, ka gūtās sajūtas ar to būs patīkamākas. Kā jebkurā jomā – kvalitātei ir sava cena. Protams, tas nenozīmē, ka tikai pašas dārgākās preces būs vienīgās, ko vērts iegādāties, tomēr teju pavisam droši var teikt, ka pašas lētākās intīmpreces ir zemākas kvalitātes un tās visbiežāk rada vilšanos. Piemēram, lētākie lubrikanti ir lipīgi un ķepīgi, lētākās seksa rotaļlietas ir no mazāk kvalitatīviem materiāliem, un to ražošanas procesā parasti nav ņemta vērā cilvēku baudas anatomija. BDSM aksesuāri ar viszemākās cenas birciņu var būt neērti, ātri saplīst vai pat satraumēt lietotāju. Baudā noteikti ir vērts ieguldīt!

Kā jau iepriekš tika minēts – intīmpreces ir palīgi nevis galvenie darba veicēji. Bauda būs atkarīga nevis tikai no tā, cik spēcīga būs vibrācija vai kādā leņķī atradīsies rīks, bet arī no visām pārējām darbībām, kas tiks veiktas. Seksa rotaļlieta ir tikai viena no sastāvdaļām visā lielajā baudas kokteilī. Vienlīdz liela nozīme ir priekšspēles ilgumam un kvalitātei, lubrikanta pareizai pielietošanai, baudas zonu atbilstošai stimulācijai, fizioloģijai nekonfliktējošām darbībām un patiesai ieinteresētībai savā un partnera baudā. Reti kad ir iespējams gūt baudu vien no iekšā ievietota vibratora vai dildo. Visos gadījumos vēlams mantiņu izmantot kā papildinošu elementu, kas uzlabos jau esošos baudpilnos procesus.