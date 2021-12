Sievietes baudas anatomija: kā apmierināt partneri un paātrināt viņas orgasmu

Tā ķermenis un kājiņas atrodas dziļāk zem ādas un stiepjas visā vulvas garumā līdz pat maksts ieejai un dažos gadījumos pat līdz anālajai zonai. Tas atļauj klitoru stimulēt arī mazāk tiešos veidos, ne tikai masējot tā galviņu. Pie atbilstošiem nosacījumiem, arī caur maksti iespējama klitora stimulācija. To varēs saukt arī par G-punkta stimulāciju, jo, masējot G-punktu, patiesībā notiek klitorālās sistēmas stimulācija no otras puses – no maksts iekšpuses (nevis no vulvas ārēji kā tas ir visierastāk). To visefektīvāk ir iespējams veikt ar pirkstiem vai atbilstošu seksa rotaļlietu. Ja tiek ieņemta atbilstoša poza un locekļa pozīcija ir īstajā leņķī, tad var cerēt arī uz G-punkta (klitora otras puses) stimulāciju. Lai šo realizētu vaginālā seksa laikā, abiem partneriem nāksies papūlēties, lai atrastu īsto pozu, leņķi, penetrācijas dziļumu, ritmu utt.