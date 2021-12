Latvijas darba devēju labā prakse darba un privātās dzīves līdzsvaram

Taču, kā atzīst Inese Stepiņa, lai arī tiks piedāvāti dažādi līdzsvara veicināšanas pasākumi, risinājumi to ieviešanai katrā konkrētajā uzņēmumā jāmeklē atkarībā no darba specifikas, darbinieka profesijas un darbības jomas. “Darba devēju vēlme rūpēties par savu darbinieku liecina par zināmu sabiedrības briedumu. Tas nozīmē, ka darba devējs domā ne tikai par to, ka darbs ir padarīts un alga samaksāta. Mēs vairs nevaram vienkārši domāt par to, ka tikai izdarītais darbs un samaksātā alga nozīmē labas darba attiecības, – tās ir rūpes par cilvēkiem,” papildina “HR podcast” vadītāja Ilze Medne.