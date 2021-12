Cilvēcīgums. Sadarbība. Reformas

Kovids un drošības jautājumi ir kļuvuši par 2021. gadu raksturojošu zīmolu. Abas šīs tēmas ir savijušās vienā. No pārgurušiem dakteriem līdz pārgurušiem policistiem un robežsargiem – abās šajās “frontēs” par izšķiroši nozīmīgām kvalitātēm ir kļuvis nesavtīgs cilvēcīgums un patriotisms. Ticība valstij un cilvēkiem. Uzticēšanās. Šo sajūtu var dēvēt dažādos vārdos, taču tās kodols slēpjas gatavībā nodoties sabiedrības – citu cilvēku – interešu (veselības, drošības, labklājības) aizstāvībai un pārstāvībai. To varētu dēvēt par profesionalitāti ar virsvērtību, un Latvijai ir ļoti paveicies, ka mūsu skolās, slimnīcās, ugunsdzēsēju depo, policijas iecirkņos un uz valsts robežas strādā tik daudz šādu cilvēku. Var gadīties, ka nākamajos gados būsim no viņiem atkarīgi vēl vairāk.