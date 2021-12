Eiropas Zāļu aģentūra iesaka apstiprināt divus medikamentus koronavīrusa ārstēšanai

Lai pieņemtu šo lēmumu, CHMP izvērtēja datus no pētījuma, kurā iekļauti 1057 pacienti ar Covid-19 un kurš liecina, ka "Xevudy" būtiski samazina hospitalizācijas un nāves risku pacientiem ar vismaz vienu blakusslimību, kuras dēļ ir paaugstināts smagas Covid-19 gaitas risks. Kopumā 1% pacientu (seši no 528 pacientiem), kuri saņēma ārstēšanu ar "Xevudy", tika hospitalizēti ilgāk par 24 stundām 29 dienu laikā pēc ārstēšanas, salīdzinot ar 6% pacientu (30 no 529 pacientiem) placebo grupā, no kuriem divi pacienti nomira.