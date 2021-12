Aptauja: Teju puse jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem regulāri izjūt bezcerību un bezspēcību

Raugoties pēc iedzīvotāju vecuma, bezcerību un bezspēcību visbiežāk izjūt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Pašlaik 45% šīs vecuma grupas pārstāvju ar minētajām sajūtām cīnās regulāri, savukārt visretāk bezcerību un bezspēcību pēdējo 12 mēnešu laikā izjutuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem. Pārējās vecuma grupās ar bezcerību un bezspēcību saskaras vidēji 21% līdz 27% respondentu. Savukārt šī gada pavasarī starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem bezcerību un bezspēcību regulāri izjuta 41% aptaujāto, vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem šis rādītājs bija 18%, bet pārējās vecuma grupās svārstījās no 22% līdz 28%.