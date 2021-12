Pieaudzis pagājušajā nedēļā atklāto inficēšanās gadījumu skaits

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 9780 Covid-19 testi, kas ir nedaudz vairāk nekā nedēļu iepriekš, taču vidēji dienā atklāti 742 jauni gadījumi, kamēr nedēļu iepriekš - 659. No visiem veiktajiem testiem 22% jeb 14 998 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 78% jeb 53 461 tests veikts pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 9% jeb 499 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 91% jeb 5195 inficētie bija pārējā sabiedrības daļā.

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 499,6, kamēr pirms nedēļas tas bija 587,8. Igaunijā rādītājs samazinājies un aizvadītās nedēļas laikā sasniedzis 506,9 (nedēļu iepriekš - 565,1). Lietuvas šis rādītājs samazinājies no 862,9 līdz 845,8. Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā samazinājies no 797 līdz 783,6.

Laikā no 29.novembra līdz pagājušajai nedēļai ievestie Covid-19 gadījumi visbiežāk Latvijā "importēti" no Vācijas (42), Zviedrijas (35), Lielbritānijas (33), Somijas (28), Ēģiptes (22), Norvēģijas (22), Spānijas (18), Ungārijas (17), Lietuvas (16), Itālijas (15), Polijas (15) un Igaunijas (13).

Latvijā līdz šim konstatēti SARS-CoV-2 omikrona varianta 38 gadījumi, no tiem divi ir sekvencēti un apstiprināti. SPKC skaidro, ka kopumā ir 23 ievestie gadījumi, tai skaitā septiņi no Lielbritānijas, četri - Zviedrijas, divi - Norvēģijas, divi - Vācijas, divi - Kenijas, un pa vienam no Spānijas, Maltas, Nigērijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un ASV. No tiem 13 atklāti, testējot iebraucējus lidostā. Septiņi ir sekundārie gadījumi (inficējušās kontaktpersonas), bet septiņi ir vietējie gadījumi, kuriem nav epidemioloģiskas saites ar iebraucējiem. Kopumā 79% no inficētajiem bija vakcinēti. Saslimšanas simptomi inficētajiem bija 78% gadījumu.