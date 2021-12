Svētki omikrona zīmē: Eiropā pastiprina ierobežojumus

Vācija un Portugāle ir to valstu skaitā, kas paziņojušas par stingrāku ierobežojumu ieviešanu pēc Ziemassvētkiem.

Vācijā no 28.decembra privātu pasākumu dalībnieku skaits tiks ierobežots līdz 10 cilvēkiem, un naktsklubi būs slēgti. Sporta spēles notiks aiz slēgtām durvīm.

Portugālē no 25.decembra strādāšana no mājām būs obligāta, kad vien tā ir iespējama, bet naktsklubi un bāri tiks slēgti, otrdien paziņoja premjerministrs Antoniu Košta. Iepriekš bija paredzēts, ka ierobežojumi tiks pastiprināti no 31.decembra, taču omikrona paveida izplatības dēļ tie spēkā stāsies ātrāk.