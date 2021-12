Cipule: Jauna un plaša Covid-19 viļņa gadījumā pārslogotas var būt ne vien slimnīcas

Cipule skaidroja, ka gadu mija no epidemioloģiskā viedokļa ir bīstama, jo mazināsies testēto skaits un līdz ar to nevarēs redzēt Covid-19 izplatības "patieso bildi", kā arī tāpēc, ka cilvēki plašāk kontaktēsies ar tuviniekiem, tostarp no ārzemēm atbraukušajiem.