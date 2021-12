No ievēlētajiem deputātiem pašvaldību vēlēšanās 70% ir vīrieši

CSP apkopotie dati arī liecina, ka 211 ievēlētie deputāti ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, 173 - vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 140 - no 31 līdz 40 gadiem, 114 - vecumā no 61 līdz 70 gadiem. Tikmēr 21 deputāts ir 21 līdz 30 gadus vecs, savukārt pieci vietvaru deputāti - ir vecumā no 71 līdz 80 gadu vecumam.