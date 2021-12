Auto pircēju vēlmes – atrast auto mēneša laikā un tērēt ne vairāk kā gada algu

“Savs auto, tāpat kā mājoklis, ir viens no lielākajiem un finanšu ietilpīgākajiem pirkumiem, to iegādi nevajadzētu sasteigt, un rūpīgi jāapsver pirkuma atbilstība sava maciņa iespējām. Pirms auto izvēles vēlams pakalkulēt, kādu summu kopumā un ik mēnesi varat atļauties, ņemot vērā, ka kopējām kredītsaistībām nevajadzētu pārsniegt 30 - 40 % no ikmēneša ienākumiem. Plānojot budžetu, jāatceras, ka kopā ar auto iegādi jārēķinās arī ar citām saistošajām izmaksām – nodokļiem, degvielas izdevumiem, regulārai apkopei un remontdarbiem,” saka Pēteris Plaudis Citadele Leasing vadītājs Latvijā.