Hyundai negaidīti aptur ūdeņraža auto izstrādi

Par to, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem uzņēmumā, vēsta Korejas laikraksts The Chosun Ilbo. Tas precizē, ka ūdeņraža automašīnu izstrāde ir apturēta uz laiku, taču situācija tiem neizskatās optimistiska. Ūdeņraža automašīnas joprojām ir nesamērīgi dārgas, turklāt tās nenes peļņu ražotājam un ir grūti ekspluatējamas, jo trūkst infrastruktūras to uzpildīšanai, ziņo Drom.ru.