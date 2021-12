Dailes teātra izrādes laikā iebrukušas dekorācijas

"Dekorācijas iebruka otrajā cēlienā, īsi pēc Smiļģa uzrunas savam karā pazudušajam dēlam, kurā viņš aicināja dēlu atgriezties mājās, jo Padomju Savienībā viss ir lieliski. Uz skatuves atradās divu stāvu dekorācija, kurai tika piestiprinātas no griestiem nolaistas troses, lai augšdaļu - tādu garāžas lieluma konstrukciju - atdalītu un paceltu," notikušo atceras skatītāja Sanita. "Troses piestiprināja, it kā viss notiek. Skatuves strādnieki un aktieri sāk pārstumt dekorācijas, augša sāk celties un... no paliela augstuma nogāžas. Cik augstu - nepateikšu, bet tas varēja būt virs trim metriem. Par laimi, visi aktieri bija atvirzījušies tādā kā palielā aplī, un dekorācija nogāzās pašā vidū. Nolaidās priekškars, zālē mērens apjukums. Daļa aplaudē, citi apspriežas, vai tā jābūt, meklē internetā.