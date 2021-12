Svītrainie, punktainie, daudzkrāsainie: ierastie telpaugi eksotiskās drānās

Vairumu telpaugu var itin viegli pavairot, nogriežot zariņu, ieliekot to ūdenī un ļaujot tam izdzīt saknes. Tiesa, dažiem augiem ir svarīgi nogriezt īsto daļu. Piemēram, monsterai svarīgi izvēlēties gabaliņu stumbra ar samezglojumu, no kura aug gan kāda lapa, gan gaisa saknītes. “Ja jums pašiem vai jūsu draugiem ir neparasts augs, to var mēģināt pavairot pašu spēkiem. Ieteicams izvēlēties lapu, kam ir visvairāk neparastā krāsojuma, jo no zaļajām lapām, visticamāk, izaugs parasts, zaļš augs. Jārēķinās, ka pat visizteiksmīgākā lapa nedod 100% garantiju, jo daba ir un paliek kaprīza, taču izredzes tikt pie neparasta auga noteikti ir,” iedrošina speciāliste.