NBS plāno iegādāties 4x4 bruņotus transportlīdzekļus

Lai arī NBS nesen iegādājušies pirmos 6x6 bruņumašīnas, tie nav atteikušies arī no 4x4 projekta, jo arī šāda tipa transportlīdzekļi Sauszemes spēkiem ir nepieciešami.

"Tas nepieciešams, lai attīstītu Mehanizēto kājnieku brigādi, to paši esam apņēmuši, iestājoties NATO, ka šāda spēja mums būs. Taču tā mums ir arī reāli vajadzīga, lai nodrošinātu Latvijas aizsardzību. Kāda varētu būt šī platforma, to sāksim pētīt nākamā gada laikā, līdz ar to tas ir tālākas nākotnes projekts, kam nepieciešama gan plānošana, gan izpēte, gan finansējums," norādījis Kalniņš.