Dragreisa taisnē tiekas BMW i4 M50 un Tesla Model 3 Performance

Gan elektromobilim no Vācijas, gan tā sāncensim no ASV ir divi elektromotori un jauda ir ap 500 zirgspēkiem. Lai iespējami objektīvi salīdzinātu to paātrināšanās spējas, carwow sarīkoja vairākus dragreisa skrējienus, tai skaitā ar paralēlo startu no 30 un 50 jūdzēm stundā (48 un 80 kilometri stundā) ceturtdaļjūdzes un pusjūdzes garumā, kā arī visbeidzot novērtēja abu modeļu bremžu efektivitāti, kad jāapstājas no 100 jūdzēm jeb 161 km/h.