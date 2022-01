Vaidere: Ļoti svarīga ir Latvijas aizsardzības spēju turpmāka nostiprināšana

"Lai to panāktu, varētu noteikt ierobežojumus Krievijas bankām konvertēt rubļus ārvalstu valūtās, ir izskanējis arī priekšlikums atslēgt Krieviju no globālā finanšu maksājumu sistēmas SWIFT. Es domāju, ka tas būtu ļoti pareizi. Vienlaikus es vairāk gribētu redzēt arī tieši ES iesaisti šādu augsta līmeņa lēmumu pieņemšanā," sacīja Vaidere.

Tomēr, pēc Vaideres paustā, Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma saglabāšanai ir ļoti svarīgi, lai Krievijas iedzīvotājos būtu bailes no "rietumu ienaidniekiem", kuri sazvērējušies pret viņu valsti. Ar to dažkārt ir arī vieglāk izskaidrot dažādas ekonomiskās grūtības. Tādējādi tiek mobilizēti arī nacionālistiski noskaņotie krievi. Krievijā ir stagnējoša ekonomika, kuras atdzīvināšanai ir vajadzīgas daudz lielākas pūles nekā vienkārši "kara bungu rībināšana".

"No mūsu viedokļa un no veselā saprāta viedokļa, mēs varam teikt, ka šie propagandas mašīnas centieni ir mazlietiņ smieklīgi - stāstīt, cik agresīvi NATO rīkojās, "ielencot Krieviju", bet fakti liecina par pretējo. Krievijas sauszemes robeža ir vairāk nekā 20 000 kilometru gara, no tiem mazāk nekā 16.daļa jeb apmēram 1200 kilometri ir robeža ar NATO dalībvalstīm. Krievijai ir sauszemes robeža ar 14 valstīm, un tikai piecas no tām ir NATO dalībvalstis. Par kādu ielenkšanu mēs varam runāt?!" sacīja Vaidere.