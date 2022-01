Antropologs: Zemā vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās ir bīstams signāls

"Pašvaldību vēlēšanas notika maijā un jūnijā, un tajās nobalsoja 34% no visiem balstiesīgajiem. Tas ir izcili zems rezultāts," tā Andris Šuvajevs. Tas bija par 16% mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Parasti vēlētāju aktivitāti uz augšu "pavelk" Rīgas pašvaldības vēlēšanas, bet arī Rīgā šī aktivitāte ir kritusies.

Šuvajevs norāda, ka tam par iemeslu varētu būt dažādu aspektu kombinācija. Vispirms jau var norādīt uz administratīvi teritoriālo reformu, kuras rezultātā Latvijā ir trīsreiz mazāk pašvaldību. Iespējams, situāciju ietekmējusi arī Covid-19 pandēmija. Tomēr, viņaprāt, šie 16% iezīmē kaut ko dziļāku un strukturālāku, ko jau vairāki pētnieki ir norādījuši. Viņš norāda, ka, pirmkārt, tas varētu būt politiskais viendabīgums attiecībā uz politisko vidi, it īpaši attiecinot uz pašvaldību vēlēšanām.

Viņaprāt, cilvēki jūt, ka politiskais piedāvājums nemainās, un līdz ar to veidojas jautājums – cik lielā mērā šīs pašas vēlēšanas ir demokrātiskas sabiedrības izpausme? Viņš uzskata, ka tas ir viens no aspektiem, kas notiks šī gada Saeimas vēlēšanās - mēs redzēsim arvien lielāku un skaļāku moralizēšanu no partiju puses par pienākumu iet vēlēt, nevis sarunu par strukturāliem risinājumiem, kā veicināt demokrātiskas prakses sabiedrībā.