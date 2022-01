Arheologi atraduši piemīlīgu Senās Romas suņa statuju

Statuja tika atrasta, gatavojoties kanalizācijas nomaiņai vietā, kur reiz atradās Latīņu ceļš (Via Latina) – vairāk nekā 2000 gadu sens, nozīmīgs Senās Romas ceļš. Tā atradās aptuveni pusmetru zem zemes. Līdzās statujai atradās arī dažādi bēru artefakti, kas radīti laika posmā no 1. gadsimta pirms mūsu ēras līdz 1. gadsimtam mūsu ērā. Eksperti arī identificēja trīs mauzolejus, kas bija daļa no lielākām kapenēm.