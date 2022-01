Sāks darboties vakcinācijas centrs Līvānos

Balvu kultūras un atpūtas centrā vakcinācijas centrs darbosies no 15.janvāra sestdienās no plkst.9 līdz 15.

Olaines Kultūras namā vakcinācijas centrs strādās no 15.janvāra sestdienās no plkst.9 līdz 18. Jaunolaines Kultūras namā vakcinācijas centrs strādās no 16.janvāra svētdienās no plkst.9 līdz 18.