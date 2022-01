Eksperimentāla Tesla ar vienu uzlādi nobrauc 1200 kilometrus

Tie, kas brauc vai reiz ir braukuši ar elektroauto , nereti nonāk līdz jautājumam, kur ir tuvākā uzlādes stacija un kā to pa iespējami īsāko ceļu ātri atrast. Turklāt tā var būt publiskā uzlādes stacija kaut kur benzīntanka teritorijas stūrī vai personīgā uzlādes kaste jeb wall-box garāžā. Tesla lietotājiem šī problēma ir mazāk kritiska nekā citu zīmolu elektroauto īpašniekiem, jo amerikāņu kompānijas izstrādājumi izsenis ir starp sniedzamības līderiem.

Bet tas nenozīmē, ka ir laiks atslābt pie sasniegtā. Tāpēc ASV jaunuzņēmums Our Next Energy (ONE) tagad ziņo, ka viņi ar savu sasniegumu sniedzamības ziņā ir pārspējuši visus Īlona Maska dibinātās firmas nobraucamā attāluma rekordus.